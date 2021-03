E’ reato accedere alla pagina Facebook dell’ex compagno anche se le credenziali erano state spontaneamente comunicate precedentemente

(Di giovedì 25 marzo 2021) La Suprema Corte, con le sentenze della Cass. pen. n. 2905/2018 e Cass. pen. n. 2942/2018 ha stabilito che l’al profilo di un Social network come, appartenente all’ex/a, il quale abbiacomunicato le propriedi accesso, integra ildi accesso abusivo a sistema informatico o telematico, qualora tale circostanza avvenga contro la sua volontà. Commette quindi ildi cui all’art. 615-ter c.p. il soggetto che, pur essendo stato messo a conoscenza in precedenza dal partner delle chiavi di accesso utilizzate per entrare nel suo social network, le utilizza senza il consenso attuale del medesimo. Quindi fate attenzione adai profili senza autorizzazione. ...

