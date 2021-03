Dal Cile – Vidal in testa solo l’Inter: il futuro è nerazzurro (Di giovedì 25 marzo 2021) Arturo Vidal pensa solo all’Inter Negli ultimi giorni si sono fatte più intense le voci intorno al futuro di Vidal su cui ci sarebbe l’Interesse di diversi club, dal Marsiglia al Galatasaray. Sul futuro del centrocampista arrivato all’Inter in estate, ha fatto chiarezza Adn Deportes, giornale Cileno. Secondo la fonte l’entourage dello stesso giocatore ha smentito categoricamente le illazioni sul futuro del numero 22 nerazzurro che ha ancora due anni di contratto a Milano e non intende muoversi. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) ArturopensaalNegli ultimi giorni si sono fatte più intense le voci intorno aldisu cui ci sarebbeesse di diversi club, dal Marsiglia al Galatasaray. Suldel centrocampista arrivato alin estate, ha fatto chiarezza Adn Deportes, giornaleno. Secondo la fonte l’entourage dello stesso giocatore ha smentito categoricamente le illazioni suldel numero 22che ha ancora due anni di contratto a Milano e non intende muoversi. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: Dal Cile - Vidal via dall'Inter? Arriva la smentita: il centrocampista vuole restare a Milano - FcInterNewsit : Dal Cile - Vidal via dall'Inter? Arriva la smentita: il centrocampista vuole restare a Milano - marcellarusso1 : RT @press_rp: #bandieconcorsi L’open call per la prima edizione della Biennale SACO 1.0, in Cile - press_rp : #bandieconcorsi L’open call per la prima edizione della Biennale SACO 1.0, in Cile - Potemkin959 : L'Argentina si ritira dal Grupo de Lima, filo US vicino a Guaidó Fernandez nelle motivazioni è forse ambiguo, invit… -