Chiara Ferragni | Leone incontra Vittoria ma qualcosa va storto Fedez incredulo | «È nero» Video

(Di giovedì 25 marzo 2021) Su Leggo.it le ultime novità., il primo incontro tranon va come sperato...: «È...». A due giorni dalla nascita di Baby...

la prima foto di Vittoria a casa. Ma i fan notano un dettaglio: ' Com'è possibile? '. Oggi,, Fedez e Baby V hanno lasciato la clinica Mangiagalli di Milano e sono tornati a casa. , c'è stato il primo incontro tra Leone e la sorellina neonata. Leggi anche > L'imprenditrice ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Barbara D'Urso, gaffe sul nome della figlia di Fedez e/ "Vittoria..." ANTICIPAZIONI IL QUINTO DELL'INFERNO DI ROBERTO BENIGNI, OMAGGIO A DANTE La ...Chiara Ferragni, il primo incontro tra Leone e Vittoria non va come sperato... Fedez: «È nero...». A due giorni dalla nascita di Baby Vittoria, i Ferragnez hanno lasciato ...Dopo la nascita della secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, sono arrivate anche le imitazioni per la famosa imprenditrice e influencer italiana. Fonte: https://www.tiktok.com/@rametta_?lan ...