Carfagna: "Scuola, prematuro parlare di riaperture" (Di giovedì 25 marzo 2021) A Porta a Porta su Raiuno, il ministro sull'ipotesi di allentamenti delle restrizioni dopo Pasqua ha detto: "Bisogna vedere la curva dei contagi" Leggi su rainews (Di giovedì 25 marzo 2021) A Porta a Porta su Raiuno, il ministro sull'ipotesi di allentamenti delle restrizioni dopo Pasqua ha detto: "Bisogna vedere la curva dei contagi"

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna Scuola Carfagna: "Scuola, prematuro parlare di riaperture" Il covid e la didattica. "La priorità sarà riaprire le scuole, la chiusura sta provocando gravissimi danni alle famiglie e ai ragazzi, specie al sud". Così il ministro del Sud, Mara Carfagna, durante la trasmissione "Porta a porta" su Raiuno. Il ministro, ad una domanda sull'ipotesi di allentamenti delle restrizioni dopo Pasqua, ha puntualizzato: "Non si può ignorare una ...

