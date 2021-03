Calcio: Bonucci, ‘ci mancano i tifosi, vittoria dedicata a loro e a chi soffre’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Parma, 25 mar. – (Adnkronos) – “E’ importante non aver subito gol anche se oggi nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso. Nel secondo tempo non l’abbiamo fatto un granché ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l’entusiasmo. Questo è uno spirito importante che ci può portare lontano”. Così il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci dopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord nel primo match di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, centesima presenza per lui in azzurro e 23° risultato utile di fila per l’Italia. “Vuol dire che c’è un grande lavoro dietro. merito del ct, del suo staff e della disponibilità dei giocatori”, aggiunge il 33enne viterbese ai microfoni di Rai Sport prima di ricordare la cocente delusione del 2017 con la mancata qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. “E’ ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Parma, 25 mar. – (Adnkronos) – “E’ importante non aver subito gol anche se oggi nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso. Nel secondo tempo non l’abbiamo fatto un granché ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l’entusiasmo. Questo è uno spirito importante che ci può portare lontano”. Così il difensore della Nazionale Leonardodopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord nel primo match di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, centesima presenza per lui in azzurro e 23° risultato utile di fila per l’Italia. “Vuol dire che c’è un grande lavoro dietro. merito del ct, del suo staff e della disponibilità dei giocatori”, aggiunge il 33enne viterbese ai microfoni di Rai Sport prima di ricordare la cocente delusione del 2017 con la mancata qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. “E’ ...

