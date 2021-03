Benevento, Reale e Feleppa: “Diminuzione canone d’affitto, allargare platea dei beneficiari” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ assolutamente meritoria l’iniziativa del Comune di Benevento di abbassare il canone d’affitto alle attività commerciali che operano in locali di proprietà del Comune, tuttavia ci sono degli elementi che andrebbero sottolineati”. Così Angelo Feleppa, consigliere comunale e segretario regionale di Alleanza di Centro e Antonio Reale, dirigente di Forza Italia. “L’iniziativa è stata approvata in Giunta, ma essendo qualcosa che porterà minori entrate al Comune di Benevento crediamo che debba obbligatoriamente passare per il consiglio: dove immaginiamo non ci sarà alcun ostacolo alla sua approvazione, anzi, diciamo fin d’ora che Forza Italia e Adc voteranno a favore. Inoltre, il provvedimento pur essendo ottimo crea distinzioni: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “E’ assolutamente meritoria l’iniziativa del Comune didi abbassare ilalle attività commerciali che operano in locali di proprietà del Comune, tuttavia ci sono degli elementi che andrebbero sottolineati”. Così Angelo, consigliere comunale e segretario regionale di Alleanza di Centro e Antonio, dirigente di Forza Italia. “L’iniziativa è stata approvata in Giunta, ma essendo qualcosa che porterà minori entrate al Comune dicrediamo che debba obbligatoriamente passare per il consiglio: dove immaginiamo non ci sarà alcun ostacolo alla sua approvazione, anzi, diciamo fin d’ora che Forza Italia e Adc voteranno a favore. Inoltre, il provvedimento pur essendo ottimo crea distinzioni: ...

