Amici 2021, Lorella Cuccarini nella bufera, tutti contro di lei nella scuola, anche il web la attacca (Di giovedì 25 marzo 2021) Lorella Cuccarini quest’anno è una delle Professoresse di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. In questi mesi, la showgirl si è scontrata parecchie volte con Rudy Zerbi e spesso le sue scelte non sono state apprezzate dai colleghi, ma anche dal web. È un pò questo, quanto è accaduto nelle scorse ore. Sembra che il popolo del web si sia scagliato contro la Cuccarini colpevole di aver fatto delle scelte considerate “scorrette” su Martina e Rosa. Ma cosa ha fatto la Cuccarini, da scatenare una grande polemica sui social? Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ancora guerra tra le due In attesa della prossima puntata del serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 27 marzo, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 25 marzo 2021)quest’anno è una delle Professoresse di ballo delladidi Maria De Filippi. In questi mesi, la showgirl si è scontrata parecchie volte con Rudy Zerbi e spesso le sue scelte non sono state apprezzate dai colleghi, madal web. È un pò questo, quanto è accaduto nelle scorse ore. Sembra che il popolo del web si sia scagliatolacolpevole di aver fatto delle scelte considerate “scorrette” su Martina e Rosa. Ma cosa ha fatto la, da scatenare una grande polemica sui social?e Alessandra Celentano, ancora guerra tra le due In attesa della prossima puntata del serale di, che andrà in onda il prossimo sabato 27 marzo, ...

Advertising

marcotravaglio : AMICI LORO Spunti per la commedia all’italiana. Titolo: Amici loro. Episodio 1. Mentre i giornali festeggiano l’ass… - GrainSand_Anja : RT @JessePrize6: Happy New Year to All. !!! Felice Nuovo Anno 2021!!! Tutti Amici/Tutte Amiche!!! Feliz Año Nuevo !!! A Todos!! #Jessep… - EireenViolet : Mario'DAY é un’amica e la conoscevo perché é l’ex fidanzata del mio carissimo amico Stefano Sala con cui ha avuto u… - Sofia_Bellucci_ : Ciao amici! Da oggi c'è una PROMO 2 x 1 eccezionale! WIB SPECIAL EDITION: L'ORIGINALE DEL 1997 e IL REMAKE 2021 so… - LALAZIOMIA : Repubblica | Daniel Guerini, il calciatore è volato fuori dall’auto. Gravi i due amici. -