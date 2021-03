Vaccini Covid, intesa tra Ue e Gran Bretagna sulle forniture (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Nelle prossime ore saranno definiti tutti i dettagli. BRUXELLES (BELGIO) – . Al termine di ore frenetiche e una lunga trattativa, le parti sono riuscire a trovare un accordo. “Ci impegniamo a creare le condizioni per una soluzione vantaggiosa per tutti sulle forniture dei Vaccini – si legge nella nota, riportata da La Repubblica – in modo da espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini. L’apertura e la cooperazione globale fra tutti i Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide“. Il nuovo regolamento sull’esportazione Un cambio di passo arrivato nel giorno dell’approvazione del nuovo regolamento sull’esportazione dei Vaccini. “Siamo orgogliosi – ha detto Ursula von der Leyen – di essere la patria dei produttori di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) . Nelle prossime ore saranno definiti tutti i dettagli. BRUXELLES (BELGIO) – . Al termine di ore frenetiche e una lunga trattativa, le parti sono riuscire a trovare un accordo. “Ci impegniamo a creare le condizioni per una soluzione vantaggiosa per tuttidei– si legge nella nota, riportata da La Repubblica – in modo da espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini. L’apertura e la cooperazione globale fra tutti i Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide“. Il nuovo regolamento sull’esportazione Un cambio di passo arrivato nel giorno dell’approvazione del nuovo regolamento sull’esportazione dei. “Siamo orgogliosi – ha detto Ursula von der Leyen – di essere la patria dei produttori di ...

