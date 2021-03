Uomini e donne, Nicola Vivarelli: “Fra Gemma e me, stima e affetto!” (Di mercoledì 24 marzo 2021) A grande richiesta, è tornato nel salotto di Uomini e donne Nicola Vivarelli, reduce da un periodo trascorso in mare per far fronte ai suoi impegni lavorativi. Un reintegro nel parterre over tanto atteso quanto sperato dai numerosi fan del programma, che negli scorsi mesi hanno assistito all’evoluzione di Nicola, il quale da aspirante corteggiatore di Gemma Galgani ha intrapreso un percorso nella trasmissione che l’ha trasformato in uno dei volti più noti e amati del fortunato dating show di Maria De Filippi. Intervistato di recente dal settimanale Uomini e donne magazine, il cavaliere ha esternato tutte le emozioni provate nel rimettere piede in quello studio che tante soddisfazioni gli aveva dato nei mesi precedenti: Far parte del programma mi è ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021) A grande richiesta, è tornato nel salotto di, reduce da un periodo trascorso in mare per far fronte ai suoi impegni lavorativi. Un reintegro nel parterre over tanto atteso quanto sperato dai numerosi fan del programma, che negli scorsi mesi hanno assistito all’evoluzione di, il quale da aspirante corteggiatore diGalgani ha intrapreso un percorso nella trasmissione che l’ha trasformato in uno dei volti più noti e amati del fortunato dating show di Maria De Filippi. Intervistato di recente dal settimanalemagazine, il cavaliere ha esternato tutte le emozioni provate nel rimettere piede in quello studio che tante soddisfazioni gli aveva dato nei mesi precedenti: Far parte del programma mi è ...

