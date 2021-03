Travaglio oltre ogni limite: per insultare Sallusti offende i disabili. I commenti lo distruggono (Di mercoledì 24 marzo 2021) Travaglio insulta Sallusti e offende i disabili. Dando al collega del «bambino ritardato», il direttore del Fatto offende non solo il giornalista, ma usa la disabilità per denigrare e offendere. Insomma, Travaglio a corto di parole e di insulti più sagaci, scade nel platealmente scorretto. E da nume tutelare del politically correct. Da guru del savoir faire ospite fisso in tv, cede all’offesa becera e nel criticare Sallusti, alla faccia di etica giornalistica e rispetto umano, si scaglia contro il collega dandogli del «bambino ritardato». Sì, ha scritto proprio così. In prima pagina. Ha usato la disabilità mentale per denigrare e sbeffeggiare l’interlocutore di turno. Una caduta di stile e una degenerazione dei toni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)insulta. Dando al collega del «bambino ritardato», il direttore del Fattonon solo il giornalista, ma usa latà per denigrare ere. Insomma,a corto di parole e di insulti più sagaci, scade nel platealmente scorretto. E da nume tutelare del politically correct. Da guru del savoir faire ospite fisso in tv, cede all’offesa becera e nel criticare, alla faccia di etica giornalistica e rispetto umano, si scaglia contro il collega dandogli del «bambino ritardato». Sì, ha scritto proprio così. In prima pagina. Ha usato latà mentale per denigrare e sbeffeggiare l’interlocutore di turno. Una caduta di stile e una degenerazione dei toni ...

