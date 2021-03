Pioggia di ristori col “Decreto Sostegni”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Di Alessia Potecchi* Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il cosiddetto “”. Distribuirà risorse per 32 miliardi di euro a imprese, lavoratori, scuola, sanità e turismo invernale, una forte iniezione di fiducia per le attività e le partite iva colpite dalle chiusure degli ultimi mesi. Ilè una risposta importante e molto consistente, è ancora parziale ma è il massimo sforzo che si è potuto fare nelle condizioni date al momento. L’obiettivo è dare più soldi possibili a tutti e il più velocemente possibile. Sono molte le novità previste dal nuovoeconomico sia in materia fiscale che sul lavoro. Si utilizzano totalmente le risorse dell’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, con lo scopo di intervenire proprio su alcuni strumenti chiave già impiegati dall’inizio della ...

L'intervento pubblico può tamponare anche in condizioni di normalità, ma in misura molto più limitata e mirata, non a, comee ammortizzatori sociali utilizzati in questa fase di ...Inoltre, i"a" e i redditi d'emergenza hanno rinvigorito negli italiani una già diffusa mentalità assistenziale. Vari sintomi fanno capire che, appena possibile, molti lavoratori ...Una situazione che certamente non lascia dormire sonni tranquilli alle migliaia di partite Iva che lavorano anche nella nostra regione. A proposito sul Dl Sostegni interviene il presidente dell’Ordine ...Il ministro Franco annuncia che entro la fine dell’anno il governo porrà gradualmente fine ai ristori. Normalizzare l’economia non sarà un salto nel buio ...