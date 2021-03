Oulx | sgomberato il rifugio dei migranti bambini | “Ora ci restano solo i boschi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021). «Papà basta camminare, ci serve una casa». Il figlio di Essan ha 4 anni. Da due è in viaggio per riabbracciare la nonna che si trova in Germania. ... sul sito.

... il locale sotto la chiesa della parrocchia di Claviere, Chez Jesus,nell'ottobre del 2018. La casa cantoniera sulla Statale 24 aera stata occupata da anarchici italiani e francesi ...Stamattina a partire dalle ore 7.00 le forze dell'ordine hannola Casa Cantoniera di, luogo di rifugio delle persone migranti che transitano verso il confine francese. I volontari presenti nella Casa Cantoniera non hanno opposto resistenza ...OULX. «Papà basta camminare, ci serve una casa». Il figlio di Essan ha 4 anni. Da due è in viaggio per riabbracciare la nonna che si trova in Germania. Il loro cammino è partito dall’Afghanistan. «Abb ...La metà dei bambini che escono dalla casa cantoniera di Oulx, sgomberata questa mattina, sono nati in viaggio, nel campo di Lesbo o nei boschi lungo una traversata che i loro genitori hanno cominciato ...