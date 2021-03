Migranti, Fdi smaschera la Lamorgese: il dato sui ricollocamenti è falso, la Ue continua a scaricarceli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Migranti, Fazzolari senatore di Fdi, smaschera la Lamorgese: il dato sui ricollocamenti analizzato dalla ministra è totalmente falso. E dato che la matematica non è un’opinione, l’esponente di Fratelli d’Italia, enunciato il problema, passa anche a svolgerlo fino alla conclusione. E la soluzione determina un risultato che torna, ma che non combacia con il numero fornito dalla titolare del Viminale. Non solo: non corrisponde neppure con le cifre stesse enunciate dal Ministero dell’Interno. Analizziamo allora numeri e riscontri, partendo proprio dalle dichiarazione rese oggi dalla Lamorgese a Repubblica. Migranti, Fazzolari (Fdi) smentisce la ministra Lamorgese sui numeri dei ricollocamenti Che partono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021), Fazzolari senatore di Fdi,la: ilsuianalizzato dalla ministra è totalmente. Eche la matematica non è un’opinione, l’esponente di Fratelli d’Italia, enunciato il problema, passa anche a svolgerlo fino alla conclusione. E la soluzione determina un risultato che torna, ma che non combacia con il numero fornito dalla titolare del Viminale. Non solo: non corrisponde neppure con le cifre stesse enunciate dal Ministero dell’Interno. Analizziamo allora numeri e riscontri, partendo proprio dalle dichiarazione rese oggi dallaa Repubblica., Fazzolari (Fdi) smentisce la ministrasui numeri deiChe partono ...

