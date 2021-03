Marcucci non ce la può fare: lascia il posto a una donna ma vuole sceglierla lui (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla fine Andrea Marcucci cede a Enrico Letta ma indica come sua erede Simona Malpezzi, anch'essa della corrente 'Base riformista'. Lo afferma proprio durante una conferenza stampa: 'Chiedo di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla fine Andreacede a Enrico Letta ma indica come sua erede Simona Malpezzi, anch'essa della corrente 'Base riformista'. Lo afferma proprio durante una conferenza stampa: 'Chiedo di ...

lucatelese : Se #Marcucci non è d’accordo con le idee di Enrico Letta non aveva che da votargli contro. Se ha votato a suo favor… - lucatelese : Oggi è mercoledì e Marcucci non ha ancora mollato la poltorna di capogruppo. Forza, dai, ce la puoi fare. Siamo al… - davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - Loreto_Russia : RT @La_manina__: Non solo Italia Viva pretende che gli sia riconosciuta dignità politica sebbene non abbia mai preso un singolo voto ed esi… - cleghio : RT @mirkotursi: Mi chiedo quanto sia convenuto ad @AndreaMarcucci rimanere in questo PD, dove la parità di genere diventa il movente per il… -