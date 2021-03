Lupin parte 2: Netflix rilascia il teaser trailer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lupin parte 2 in arrivo la prossima estate in streaming su Netflix: rilasciato il teaser trailer della serie francese con protagonista Omar Sy Assane Diop alla ricerca del figlio rapito alla fine della prima parte della stagione 1. E poi azione, inseguimenti, trasformazioni e colpi di scena. Tutto questo nelle prime immagini di Lupin – la serie francese originale con… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021)2 in arrivo la prossima estate in streaming suto ildella serie francese con protagonista Omar Sy Assane Diop alla ricerca del figlio rapito alla fine della primadella stagione 1. E poi azione, inseguimenti, trasformazioni e colpi di scena. Tutto questo nelle prime immagini di– la serie francese originale con… L'articolo Corriere Nazionale.

