Lo stop a due lotti del vaccino Pfizer per gli imballaggi difettosi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hong Kong e Macao hanno sospeso la somministrazione di due lotti del vaccino Pfizer contro il coronavirus Sars-COV-2 e Covid-19. Questo a causa del riscontro di alcuni imballaggi difettori, anche se la casa farmaceutica ha fatto sapere di non aver motivo di ritenere che la sicurezza del prodotto fosse a rischio. Lo stop al vaccino Pfizer a Hong Kong e Macao è arrivato dopo che le autorità dei due paesi hanno dichiarato he Fosun Pharma Industrial, distributore nella Cina continentale del vaccino Pfizer, ha inviato un avviso che riguardava difetti di confezionamento. Il lotto sotto accusa è il numero 210102 e il difetto pare correlato alla chiusura dei flaconcini. “Pfizer-BioNTech e Fosun Pharma non hanno alcun motivo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hong Kong e Macao hanno sospeso la somministrazione di duedelcontro il coronavirus Sars-COV-2 e Covid-19. Questo a causa del riscontro di alcunidifettori, anche se la casa farmaceutica ha fatto sapere di non aver motivo di ritenere che la sicurezza del prodotto fosse a rischio. Loala Hong Kong e Macao è arrivato dopo che le autorità dei due paesi hanno dichiarato he Fosun Pharma Industrial, distributore nella Cina continentale del, ha inviato un avviso che riguardava difetti di confezionamento. Il lotto sotto accusa è il numero 210102 e il difetto pare correlato alla chiusura dei flaconcini. “-BioNTech e Fosun Pharma non hanno alcun motivo ...

