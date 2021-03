Lo stadio della Juventus diventa un centro vaccinale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo stadio della Juve diventa un nuovo centro vaccinale A partire da oggi, 24 marzo l’Allianz Stadium di Torino, ovvero lo stadio dove scende in campo la Juve diventa un centro vaccinale. La Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club ha allestito un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium. L’incarico di svolgere le vaccinazioni all’interno del parcheggio (che già era stato convertito a centro per effettuare i tamponi naso-faringei in modalità drive through) spetterà al personale medico dell’esercito. Il punto sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14: già per oggi si prevedono 100somministrazioni per il personale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) LoJuveun nuovoA partire da oggi, 24 marzo l’Allianz Stadium di Torino, ovvero lodove scende in campo la Juveun. La Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torino eFootball Club ha allestito un nuovo puntopresso l’hotspot dell’Allianz Stadium. L’incarico di svolgere le vaccinazioni all’interno del parcheggio (che già era stato convertito aper effettuare i tamponi naso-faringei in modalità drive through) spetterà al personale medico dell’esercito. Il punto sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14: già per oggi si prevedono 100somministrazioni per il personale ...

Ultime Notizie dalla rete : stadio della Milan, senti Kalac: 'Gigio è un mostro, tienitelo stretto' 'I momenti più belli della mia vita, eravamo uno squadrone…'. Storico vice Dida, 48 di piede e guanti su misura. Taglia 13. 'Ne ero gelosissimo. A Perugia li nascondevo dentro lo stadio'. Oggi ...

Le ceneri di Lemmy dei Motörhead nei proiettili regalati agli amici ... in seguito a test svolti a Los Angeles Lemmy scopre di avere una neoplasia in stadio terminale al ... Prima di spirare, sapendo della fine imminente, avrebbe chiesto di inserire le proprie ceneri in ...

Stadio Roma, dopo Pasqua le aree disponibili Corriere dello Sport.it Sgamato da un tatuaggio, arrestato dalla Polizia rapinatore seriale di Foggia In manette è finito un 34enne della città dauna capoluogo, perché considerato il responsabile di cinque rapine avvenute tra settembre e ottobre dello scorso anno ai danni dei negozi della città ...

Covid, incontro tra Nardella e Giani: “Aspettiamo la decisione del Cts prevista per venerdì" Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze ... people mover stazione Santa Maria Novella - stazione Foster per un sistema integrato delle sue stazioni; nuovo stadio ...

