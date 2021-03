Italia: Mancini e i dubbi per l’attacco (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia di Mancini deve assolutamente sciogliere i tanti dubbi in attacco. Il tecnico deve infatti prendere decisioni definitive in vista dei prossimi campionati europei in programma per giugno 2021. Ibrahimovic: “Mi piace il progetto del Milan. Gioco finché posso” Italia: Mancini ha scelto l’attaccante della nazionale? Nonostante il momento no, la punta centrale della nazionale Italiana per Euro 2021 sarà Ciro Immobile. L’attaccante non trova il gol da sette partite in campionato, complice il momento di difficoltà attraversato dalla formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Immobile resta comunque un grande attaccante, capace di vincere la Scarpa d’Oro per la stagione 2020. E’ stato il terzo Italiano a riuscirci dopo Luca Toni e Francesco Totti. Insieme ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’dideve assolutamente sciogliere i tantiin attacco. Il tecnico deve infatti prendere decisioni definitive in vista dei prossimi campionati europei in programma per giugno 2021. Ibrahimovic: “Mi piace il progetto del Milan. Gioco finché posso”ha scelto l’attaccante della nazionale? Nonostante il momento no, la punta centrale della nazionalena per Euro 2021 sarà Ciro Immobile. L’attaccante non trova il gol da sette partite in campionato, complice il momento di difficoltà attraversato dalla formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Immobile resta comunque un grande attaccante, capace di vincere la Scarpa d’Oro per la stagione 2020. E’ stato il terzono a riuscirci dopo Luca Toni e Francesco Totti. Insieme ad ...

Advertising

infoitsport : Italia, UFFICIALE: tegola per Mancini | Kean lascia il ritiro - infoitsport : Italia, problemi per Mancini | Torna a casa per infortunio! - OA_Sport : #CALCIO - L'Italia con una vittoria contro l'Irlanda del Nord otterrebbe un nuovo primato. Numeri importanti quelli… - teladoiotokyo : Matteo Ricci: Sono tifoso romanista. Fosse rimasto Luis Enrique chissà?: Ieri, in quel di Coverciano, sede del riti… - sportli26181512 : Kean lascia Coverciano e torna a Parigi: affaticamento muscolare: Kean lascia Coverciano e torna a Parigi: affatica… -