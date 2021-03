Germania, niente super lockdown a Pasqua. La Merkel: “Un errore mio e soltanto mio” (Di mercoledì 24 marzo 2021) niente super lockdown nei giorni di Pasqua. LEGGI ANCHE => “Abbiamo un nuovo virus. E’ molto più letale”: l’allarme della Merkel che annuncia nuove restrizioni fino al 18 aprile Clamoroso dietrofront della cancelliera tedesca Angela Merkel che, subito dopo la videoconferenza con i presidenti dei Länder (i 16 stati federali della Germania), ha dichiarato: “È L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021)nei giorni di. LEGGI ANCHE => “Abbiamo un nuovo virus. E’ molto più letale”: l’allarme dellache annuncia nuove restrizioni fino al 18 aprile Clamoroso dietrofront della cancelliera tedesca Angelache, subito dopo la videoconferenza con i presidenti dei Länder (i 16 stati federali della), ha dichiarato: “È L'articolo NewNotizie.it.

riotta : Niente lockdown duro a Pasqua in Germania Il disordine #COVID19 regna a Berlino Addio Angela - alexbarbera : Prima lo stop frettoloso ad AstraZeneca, ora il dietrofront sul lockdown di Pasqua. La Merkel ha già un piede fuori… - infoitinterno : Germania, Angela Merkel fa retromarcia: 'Ho sbagliato. Niente lockdown a Pasqua' - TedGrishFontain : GERMANIA: La MERKEL cambia idea ed annuncia le 'riaperture' per PASQUA. Niente 'lockdown' quindi. Dopo poco il PdC… - marcuccimauriz : RT @riotta: Niente lockdown duro a Pasqua in Germania Il disordine #COVID19 regna a Berlino Addio Angela -