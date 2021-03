Formula 1 - Mondiale 2021 ai nastri di partenza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte: questo fine settimana la categoria regina del motorsport accenderà nuovamente i motori per la gara inaugurale della stagione 2021, il GP del Bahrain. Si comincia domenica e si andrà avanti fino a dicembre, in quello che si preannuncia essere la stagione più lunga di sempre. Abbiamo già avuto un'anticipazione dello spettacolo che vedremo quest'anno, grazie ai tre giorni di test invernali che si sono svolti proprio sul circuito del Sakhir, due settimane fa. Chi si aspetta un anno fotocopia del 2020 rimarrà deluso: è vero, sarà un anno di transizione, ma per nulla scontato. Come cambiano le auto. Uno dei grandi temi di questa stagione è il congelamento del telaio delle vetture che, essenzialmente, è lo stesso di quello utilizzato lo scorso anno. Una mossa azzeccata che ha permesso ai team di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildi1 è ormai alle porte: questo fine settimana la categoria regina del motorsport accenderà nuovamente i motori per la gara inaugurale della stagione, il GP del Bahrain. Si comincia domenica e si andrà avanti fino a dicembre, in quello che si preannuncia essere la stagione più lunga di sempre. Abbiamo già avuto un'anticipazione dello spettacolo che vedremo quest'anno, grazie ai tre giorni di test invernali che si sono svolti proprio sul circuito del Sakhir, due settimane fa. Chi si aspetta un anno fotocopia del 2020 rimarrà deluso: è vero, sarà un anno di transizione, ma per nulla scontato. Come cambiano le auto. Uno dei grandi temi di questa stagione è il congelamento del telaio delle vetture che, essenzialmente, è lo stesso di quello utilizzato lo scorso anno. Una mossa azzeccata che ha permesso ai team di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Un inverno tranquillo in #Formula1 ?? Tutte le novità che vedremo nel corso del 2021 #SkyMotori #F1 - SkySportF1 : Formula 1, il Mondiale 2021 è su Sky Sport: tutto sulla stagione. Arriva @NicoRosberg ! #SkyMotori #SkyMotoriDay - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: Giovedì la conferenza stampa, mentre venerdì 26 marzo scatt… - infoitsport : Formula 1: tutte le novità del Mondiale 2021 - MondoTV241 : Al via il mondiale 2021 di Formula 1: ecco piloti, team e Gran Premi #formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Mondiale Hamilton cerca nuovi record, Verstappen lo sfida Sorride il Giappone, che ritrova grazie all'Alpha Tauri un suo pilota in griglia sette anni dopo Kamui Kobayashi: Yuki Tsunoda, primo nato degli 2000 a prendere parte a un Mondiale di Formula 1. Ad ...

GP Bahrain, Alonso: "All'altezza di Hamilton e Verstappen? Sono migliore" ...ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, con Alpine, conta soprattutto altro, è nel peso del personaggio, oltre il pilota. Verso il Gran Premio del Bahrain si va con il solito mantra, di un mondiale ...

Formula 1, le novità del Mondiale 2021. FOTO Sky Sport Mondiale 2021 ai nastri di partenza Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte: questo fine settimana la categoria regina del motorsport accenderà nuovamente i motori per la gara inaugurale della stagione 2021, il GP del Bahrain. Si co ...

Mick Schumacher lavora con ex tecnici Ferrari: “Molto simile a papà Michael” Secondo gli ex tecnici Ferrari che hanno lavorato con Michael Schumacher e oggi sono alla Haas con il figlio Mick Schumacher al primo anno in Formula ...

Sorride il Giappone, che ritrova grazie all'Alpha Tauri un suo pilota in griglia sette anni dopo Kamui Kobayashi: Yuki Tsunoda, primo nato degli 2000 a prendere parte a undi1. Ad ......ritorno di Fernando Alonso in1, con Alpine, conta soprattutto altro, è nel peso del personaggio, oltre il pilota. Verso il Gran Premio del Bahrain si va con il solito mantra, di un...Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte: questo fine settimana la categoria regina del motorsport accenderà nuovamente i motori per la gara inaugurale della stagione 2021, il GP del Bahrain. Si co ...Secondo gli ex tecnici Ferrari che hanno lavorato con Michael Schumacher e oggi sono alla Haas con il figlio Mick Schumacher al primo anno in Formula ...