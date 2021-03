Elena Sofia Ricci racconta i suoi 40 anni di carriera (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il palcoscenico è stato il mio primo amore. Ho sempre desiderato esibirmi”. Così ha esordito Elena Sofia Ricci ai microfoni di Verissimo in occasione dei suoi quarant’anni di carriera. Dopo aver vestito i panni di suor Angela su Rai 1 nel telefilm Che Dio ci aiuti, un gran successo, ma lei non si riposa e prepara il ritorno in teatro, per quando si potrà. Il teatro infatti è il suo grande amore, si è esibita la prima volta da bambina, danzando al Quirino, a Roma. Da allora ha sempre amato il palcoscenico, il cinema e la tv. Da piccola poi racconta di come è come è riuscita a trasformare un piccolo problema – non sopporta le lenti a contatto e spesso deve rinunciare agli occhiali – in un’arma vincente. Da adolescente non avevo un gran ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il palcoscenico è stato il mio primo amore. Ho sempre desiderato esibirmi”. Così ha esorditoai microfoni di Verissimo in occasione deiquarant’di. Dopo aver vestito i pdi suor Angela su Rai 1 nel telefilm Che Dio ci aiuti, un gran successo, ma lei non si riposa e prepara il ritorno in teatro, per quando si potrà. Il teatro infatti è il suo grande amore, si è esibita la prima volta da bambina, danzando al Quirino, a Roma. Da allora ha sempre amato il palcoscenico, il cinema e la tv. Da piccola poidi come è come è riuscita a trasformare un piccolo problema – non sopporta le lenti a contatto e spesso deve rinunciare agli occhiali – in un’arma vincente. Da adolescente non avevo un gran ...

