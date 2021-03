Chiesa in crisi: Papa Francesco chiede un sacrificio, una forte decisione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche la Chiesa sembra soffrire la crisi economica dovuta alla pandemia. Per questo Papa Francesco ha preso una decisione forte. Papa Francesco (Getty Images)Il coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo da un punto di vista economico e anche la Chiesa non è da meno. Papa Francesco, infatti, ha deciso di ridurre del 10% le retribuzioni dei cardinali e degli altri superiori ecclesiastici. Inoltre il Pontefice ha anche sospeso gli scatti di anzianità. Una vera e propria rivoluzione da parte del Santo Padre che deve far fronte a svariati problemi. Nel Motu proprio Papa Francesco ha annunciato che per far fronte ad un futuro sostenibile bisogna ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche lasembra soffrire laeconomica dovuta alla pandemia. Per questoha preso una(Getty Images)Il coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo da un punto di vista economico e anche lanon è da meno., infatti, ha deciso di ridurre del 10% le retribuzioni dei cardinali e degli altri superiori ecclesiastici. Inoltre il Pontefice ha anche sospeso gli scatti di anzianità. Una vera e propria rivoluzione da parte del Santo Padre che deve far fronte a svariati problemi. Nel Motu proprioha annunciato che per far fronte ad un futuro sostenibile bisogna ...

