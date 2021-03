Borse di studio, BPER: premiati 241 studenti per l’anno scolastico 2018-19 (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è svolta nel pomeriggio la cerimonia online di consegna delle Borse di studio Fondazione 150° di BPER Banca. Quest’anno sono stati premiati 241 studenti (81 con assegno da 700 euro e 160 da 500 euro) provenienti da tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 2018-19. Nel corso della cerimonia sono intervenuti alcuni studenti vincitori; per BPER Banca: il Presidente Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta (Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia Centro), Salvatore Pulignano (Puglia Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia), l’Area Manager Brescia Gianluigi Cozza. Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Si è svolta nel pomeriggio la cerimonia online di consegna dellediFondazione 150° diBanca. Quest’anno sono stati premiati 241 studenti (81 con assegno da 700 euro e 160 da 500 euro) provenienti da tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti nel-19. Nel corso della cerimonia sono intervenuti alcuni studenti vincitori; perBanca: il Presidente Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta (Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia Centro), Salvatore Pulignano (Puglia Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia), l’Area Manager Brescia Gianluigi Cozza. Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio ...

