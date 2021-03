Ansu Fati suona la carica: «Voglio tornare per gli Europei» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ansu Fati ha saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio: ecco le parole del talento del Barcellona che vuole giocare gli Europei Ansu Fati è stato intervistato dalla rivista Esquire. Le sue parole. «Spero di tornare per il finale di stagione e giocare l’Europeo, Voglio dimostrare all’allenatore che posso esserci. Giocare senza pubblico fa schifo. Il motivo che ti spinge a diventare un calciatore è per festeggiare i gol con i tifosi, quel boato, quel ruggito delle folle. Purtroppo è un periodo difficile e spero che possano tornare presto negli stadi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio: ecco le parole del talento del Barcellona che vuole giocare gliè stato intervistato dalla rivista Esquire. Le sue parole. «Spero diper il finale di stagione e giocare l’Europeo,dimostrare all’allenatore che posso esserci. Giocare senza pubblico fa schifo. Il motivo che ti spinge a diventare un calciatore è per festeggiare i gol con i tifosi, quel boato, quel ruggito delle folle. Purtroppo è un periodo difficile e spero che possanopresto negli stadi». Leggi su Calcionews24.com

