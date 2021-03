Amici 20: Concorrenti Cantanti e Ballerini, Puntate Serale, Professori e Squadre (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amici 20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe di Amici di Maria De Filippi. I Ragazzi per il Serale di Amici in Onda dal 20 marzo sono divisi in 3 Squadre: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena. Professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Professori: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele. Professori: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata del Serale di Amici 20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 24 marzo 2021)20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe didi Maria De Filippi. I Ragazzi per ildiin Onda dal 20 marzo sono divisi in 3: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena.: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa.: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele.: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata deldi20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ...

