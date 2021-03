Altro viaggio di Renzi, altra polemica: va in Senegal con gli industriali e si fa i selfie con le suore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come una trottola. Della serie “chi si ferma è perduto”. Ma il rischio per Matteo Renzi è di perdersi per il troppo movimento: Arabia, Dubai, Senegal (appena ieri). E sempre accompagnato da polemiche al calor bianco. Fatale se incoroni «principe del Rinascimento saudita» uno come Bin Salman, poi additato dagli americani come il mandante dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Una vicenda allucinante, ricordate? Lo scrittore uscì praticamente a rate dall’ambasciata araba a Instanbul dopo esservi stato fatto letteralmente a pezzi dai suoi aguzzini. E poi il compenso di 80mila euro intascati dal confeRenziere Renzi nonostante sia parlamentare della Repubblica italiana nonché leader di un partito di governo. Il volo di Renzi organizzato da industriali bresciani Ma l’ex-premier non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come una trottola. Della serie “chi si ferma è perduto”. Ma il rischio per Matteoè di perdersi per il troppo movimento: Arabia, Dubai,(appena ieri). E sempre accompagnato da polemiche al calor bianco. Fatale se incoroni «principe del Rinascimento saudita» uno come Bin Salman, poi additato dagli americani come il mandante dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Una vicenda allucinante, ricordate? Lo scrittore uscì praticamente a rate dall’ambasciata araba a Instanbul dopo esservi stato fatto letteralmente a pezzi dai suoi aguzzini. E poi il compenso di 80mila euro intascati dal confeerenonostante sia parlamentare della Repubblica italiana nonché leader di un partito di governo. Il volo diorganizzato dabresciani Ma l’ex-premier non ...

Advertising

SecolodItalia1 : Altro viaggio di Renzi, altra polemica: va in Senegal con gli industriali e si fa i selfie con le suore… - stefano83937492 : @GeneraleCujkov il babbeo sarai tu, io in cina c viaggio parecchio tu quando sei stato l ultima volta? adesso vieni… - cconsentking : @eccarebb Io allora ho proprio tanta voglia di farmi questo viaggio su un altro pianeta - pf953 : @tiecolino pure fortunati.. io di solito viaggio a 1 mega 1 mega e mezzo... secondo chi poi dovrei fare un collegam… - portoilmare : RT @morgan_vl: Il viaggio non finisce mai. La fine di un viaggio è solo l inizio di un altro. j. Saramago -