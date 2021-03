Traffico Roma del 23-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord in zona Prima Porta rallentamenti per incidente in via della Giustiniana all’altezza di via Alessandro ti verso la sempre su questa strada ricordiamo i lavori con senso unico alternato in prossimità di via della Riserva di Livia in direzione di via di Santa Cornelia poi all’altezza di via del Fosso di Monte Oliviero e tra via nonno e via Prinotti transito a senso unico alternato sempre per lavori anche in via del Labaro tra la via Flaminia via Veientana Vetere con disciplina provvisoria ditra via dei Monti della valchetta e via Noviglio anche nel quartiere Tor di Quinto possibili difficoltà di circolazione per lavori di potatura in Piazza dei Giuochi Delfici all’altezza di via Gerolamo Belloni al pinciano possibili difficoltà di circolazione ...