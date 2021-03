Sylos Labini porta il "Sistema" a teatro - (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Boschi L'attore: "Tradimenti, potere e guerre. Sembra una tragedia greca" Il libro-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara Il Sistema, è il bestseller del momento, in testa alla classifica di Amazon, 300mila copie vendute fino adesso. Perché la realtà supera il romanzo. Anche se, il libro, in certe pagine, ha i toni di un vero romanzo tanto sembra surreale ciò che Palamara racconta. Per questo l'attore Edoardo Sylos Labini ha comprato i diritti del libro per poterlo portare in scena. «Quest'estate si debutta racconta in anteprima . Dopo grandi ruoli di personaggi maledetti, da Nerone a D'Annunzio, non potevo non cimentarmi nel racconto di questo vaso di Pandora scoperchiato sulla giustizia di questo Paese che tutti conoscevano ma che nessuno aveva il coraggio di svelare. Nel mio stile ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Boschi L'attore: "Tradimenti, potere e guerre. Sembra una tragedia greca" Il libro-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara Il, è il bestseller del momento, in testa alla classifica di Amazon, 300mila copie vendute fino adesso. Perché la realtà supera il romanzo. Anche se, il libro, in certe pagine, ha i toni di un vero romanzo tanto sembra surreale ciò che Palamara racconta. Per questo l'attore Edoardoha comprato i diritti del libro per poterlore in scena. «Quest'estate si debutta racconta in anteprima . Dopo grandi ruoli di personaggi maledetti, da Nerone a D'Annunzio, non potevo non cimentarmi nel racconto di questo vaso di Pandora scoperchiato sulla giustizia di questo Paese che tutti conoscevano ma che nessuno aveva il coraggio di svelare. Nel mio stile ...

