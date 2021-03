Studenti del Teglia di Genova intervistano attore teatrale Nicola Cazzalini (Di martedì 23 marzo 2021) Hanno accompagnato la fisarmonica col battere delle loro mani, poi hanno preso parte a uno spettacolo d’improvvisazione e tra l’una e l’altra cosa hanno intervistato l’ospite speciale della loro lezione, l’attore teatrale lombardo Nicola Cazzalini. I protagonisti e le protagoniste sono gli alunni e le alunne della 1A della scuola primaria ‘Teglia’ di Genova che, insieme all’agenzia Dire e diregiovani.it, stanno partecipando al progetto sul giornalismo teatrale ‘Criticoni’. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) Hanno accompagnato la fisarmonica col battere delle loro mani, poi hanno preso parte a uno spettacolo d’improvvisazione e tra l’una e l’altra cosa hanno intervistato l’ospite speciale della loro lezione, l’attore teatrale lombardo Nicola Cazzalini. I protagonisti e le protagoniste sono gli alunni e le alunne della 1A della scuola primaria ‘Teglia’ di Genova che, insieme all’agenzia Dire e diregiovani.it, stanno partecipando al progetto sul giornalismo teatrale ‘Criticoni’.

