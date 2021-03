"Sicuramente meglio di te". Isola, tra Ilary Blasi e Akash Kumar finisce a pesci in faccia. "Salutame a soreta" (Di martedì 23 marzo 2021) L'avventura di Akash Kumar all'Isola dei famosi è cominciata male, durata poco e finita peggio, con Ilary Blasi su tutte le furie. Il modello era assai contestato dai naufraghi per alcuni suoi atteggiamenti polemici e al centro di mille chiacchiere in Italia (lo accusano di aver cercato di ingannare il pubblico anche sull'aspetto fisico, i suoi occhi di ghiaccio sarebbero frutto di un ritocchino). Un clima non proprio ideale in vista del televoto con Angela Melillo, e infatti Akash esce sconfitto. Gli autori del reality di Canale 5 hanno però pensato a un "paracadute" per tenerlo in gioco e concedergli una seconda possibilità presso il pubblico: inviarlo cioè a Parasite Island, l'isoletta in cui i concorrenti eliminati se la devono cavare da soli in condizioni ancora più estreme. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) L'avventura diall'dei famosi è cominciata male, durata poco e finita peggio, consu tutte le furie. Il modello era assai contestato dai naufraghi per alcuni suoi atteggiamenti polemici e al centro di mille chiacchiere in Italia (lo accusano di aver cercato di ingannare il pubblico anche sull'aspetto fisico, i suoi occhi di ghiaccio sarebbero frutto di un ritocchino). Un clima non proprio ideale in vista del televoto con Angela Melillo, e infattiesce sconfitto. Gli autori del reality di Canale 5 hanno però pensato a un "paracadute" per tenerlo in gioco e concedergli una seconda possibilità presso il pubblico: inviarlo cioè a Parasite Island, l'isoletta in cui i concorrenti eliminati se la devono cavare da soli in condizioni ancora più estreme. ...

