Ristoratori a De Luca: “Tagliati fuori dai ristori. Ora rimborsi equi e degni” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – AISP – Associazione Imprese Salerno e Provincia, risponde a De Luca. In verità l’Associazione avrebbe voluto interloquire direttamente con il Governatore. Per questo venerdì aveva manifestato nei pressi del Genio Civile e poi in via Roma. Impossibile il confronto diretto, ribatte in questo modo alle affermazioni del Presidente di Regione: “Dopo la dichiarazione del governatore De Luca ‘ho aiutato i Ristoratori e altre categorie’ vorremmo fare chiarezza con la matematica alla mano. Nessuno può dire che la Regione Campania non ha messo in campo risorse per aiutare le imprese. Possiamo però dire con certezza che non ha aiutato la categoria dei Ristoratori. Il 90% dei locali lounge bar, pub, ristoranti, paninoteche ecc non ha potuto usufruire degli aiuti della Regione Campania in quanto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – AISP – Associazione Imprese Salerno e Provincia, risponde a De. In verità l’Associazione avrebbe voluto interloquire direttamente con il Governatore. Per questo venerdì aveva manifestato nei pressi del Genio Civile e poi in via Roma. Impossibile il confronto diretto, ribatte in questo modo alle affermazioni del Presidente di Regione: “Dopo la dichiarazione del governatore De‘ho aiutato ie altre categorie’ vorremmo fare chiarezza con la matematica alla mano. Nessuno può dire che la Regione Campania non ha messo in campo risorse per aiutare le imprese. Possiamo però dire con certezza che non ha aiutato la categoria dei. Il 90% dei locali lounge bar, pub, ristoranti, paninoteche ecc non ha potuto usufruire degli aiuti della Regione Campania in quanto ...

La rivolta dei commercianti contro De Luca di Monica De Santis E' durata poco più di un paio d'ore una protesta di ristoratori, barristi, mamme no dad, parrucchieri ed estetiste che chiedevano di incontrare il governatore Vincenzo De Luca, per discutere con lui di ristori adeguati e uno stop ai tributi. una ...

Ristoratori a De Luca: "Tagliati fuori dai ristori. Ora rimborsi equi e degni"

Ristoranti in segno di resa LIVORNO. «C’è qualcosa che non torna. Da un anno a questa parte, tutti i giorni sentiamo alla televisione o leggiamo sui giornali di milioni e milioni di euro destinati a ristorare le attività rimaste ...

