Ragazza scozzese di 16 anni violentata da due uomini viene trovata in strada da un automobilista | è caccia all’uomo

(Di martedì 23 marzo 2021) Unadi 16è statada unper ladopo essere statain un bosco a Paisley, Scozia, sabato 20 marzo. La polizia sta cercando i possibili colpevoli di questo vile atto: si pensa che entrambi siano ragazzi sui 20, bianchi e scozzesi. L’attacco ha avuto luogo tra le 19 e le 21.30. La polizia vuole ora esaminare i filmati delle telecamere della zona per cercare i possibili colpevoli. Secondo la vittima, un uomo era alto circa 175 centimetri mentre l’altro era un po’ più alto. Entrambi indossavano abiti scuri. L’ispettore Colin MacRitchie ha detto: “Sappiamo che questa è stata una situazione terrificante per la vittima e stiamo facendo tutto il possibile per fornirle tutto il supporto necessario che ...

