**Pd: Letta ottimista su voto capigruppo donne giovedì** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta è "ottimista" sul fatto che si possa arrivare all'elezione di due donne capigruppo giovedì. Così fonti del Nazareno dopo le assemblee dei gruppi di Camera e Senato oggi con il segretario e dopo i diversi colloqui di oggi, "franchi e per questo molto costruttivi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Enricoè "" sul fatto che si possa arrivare all'elezione di duegiovedì. Così fonti del Nazareno dopo le assemblee dei gruppi di Camera e Senato oggi con il segretario e dopo i diversi colloqui di oggi, "franchi e per questo molto costruttivi".

Advertising

davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - fattoquotidiano : Tensione nel Pd sui capigruppo in Parlamento: Base riformista “conferma la fiducia” a Marcucci, Letta vuole due don… - TizianaFerrario : #Pd #MaschilistiAsintomatici. Domani l'incontro tra Letta e i parlamentari dem. Su cambio capigruppo slitta il vot… - stenov22 : Un consiglio per #Letta: al posto di #Marcucci Livia Turco. #marcuccimollalacadrega #marcuccivattene #pd - Lucia41194788 : RT @BenedettaFrucci: Letta domani vedrà Conte. Con buona pace di chi lo incensava. Come scrissi fin dall’inizio, la linea è quella di Zinga… -