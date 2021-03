Lettera aperta a Carlo Cottarelli sulle sfide del fronte libdem (Di martedì 23 marzo 2021) L’iniziativa aperta “Programma per l’Italia” di cui si è fatto promotore una persona di indubbia qualità come Carlo Cottarelli e che punta a unire la forze e le personalità liberal-democratiche e riformatrici in favore di una società aperta merita attenzione e l’apertura di un dialogo propositivo che è mancato finora a tutto il fronte democratico su obiettivi di riforma. C’è una domanda che Marco Pannella ha ribadito per decenni alla società politica italiana e che poniamo ora a Carlo Cottarelli: è possibile un liberalismo solo economico che non faccia vivere la libertà anche in termini individuali e civili? Se come Radicali guardiamo al fronte liberale, democratico ed europeista come canale naturale per dare vita alle nostre battaglie non possiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) L’iniziativa“Programma per l’Italia” di cui si è fatto promotore una persona di indubbia qualità comee che punta a unire la forze e le personalità liberal-democratiche e riformatrici in favore di una societàmerita attenzione e l’apertura di un dialogo propositivo che è mancato finora a tutto ildemocratico su obiettivi di riforma. C’è una domanda che Marco Pannella ha ribadito per decenni alla società politica italiana e che poniamo ora a: è possibile un liberalismo solo economico che non faccia vivere la libertà anche in termini individuali e civili? Se come Radicali guardiamo alliberale, democratico ed europeista come canale naturale per dare vita alle nostre battaglie non possiamo ...

