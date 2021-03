Khrystyna, scomparsa da novembre. La svolta: arrestato un cinquantenne per omicidio e soppressione di cadavere (Di martedì 23 marzo 2021) svolta nel caso della scomparsa di Khrystyna Novak, la ragazza sparita nel nulla dal 9 novembre 2020 e di cui si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto?. All'alba di oggi a Castelfranco di ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021)nel caso delladiNovak, la ragazza sparita nel nulla dal 92020 e di cui si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto?. All'alba di oggi a Castelfranco di ...

Advertising

zazoomblog : Khrystyna scomparsa da novembre. La svolta: arrestato un cinquantenne per omicidio e soppressione di cadavere -… - crispadafora : RT @Corriere: Svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Khrystyna: arrestato il presunto assassino - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: #Khrystyna scomparsa nel nulla a #Pisa, un arresto per #omicidio - Corriere : Svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Khrystyna: arrestato il presunto assassino - Italia_Notizie : Ragazza ucraina scomparsa a Pisa: il vicino di casa arrestato per omicidio -