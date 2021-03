Il padre di Scanzi gestisce un blog e si fa chiamare “Orso Grigio” In un post attaccava i “furbetti del vaccino”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 23 marzo 2021) Non si placano le polemiche nei confronti di Andrea, reo secondo alcuni di essere passato davanti a milioni di persone in attesa del. Il giornalista, 46 anni, si è fatto inoculare ilAstraZeneca in quanto caregiver familiare, ovvero persona che assiste uno o più familiari “fragili”.è riuscito ad inserirsi in una sorta di “lista di riserva” della Regione Toscana. L’Asl Toscana Sud Est ha già fatto sapere che non ci sono irregolarità nella procedura, ma il polverone mediatico è stato molto forte e la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sulla vicenda. LEGGI ANCHE => “Gli italiani dovrebbero ringraziarmi”:replica alle accuse sul. Da un hotel di lusso a Merano Ma nelle ultime ore un altro aspetto di questa storia è ...