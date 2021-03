Genova, mascherine irregolari in ospedali e ambulatori: ritirati ottomila pezzi (Di martedì 23 marzo 2021) Stop all’utilizzo: dispositivi a rischio. L’allarme dopo il maxi-sequestro di Gorizia. Le protezioni avevano una capacità filtrante inferiore rispetto a quella dichiarata Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 marzo 2021) Stop all’utilizzo: dispositivi a rischio. L’allarme dopo il maxi-sequestro di Gorizia. Le protezioni avevano una capacità filtrante inferiore rispetto a quella dichiarata

Advertising

infoitinterno : Mascherine e assembramenti, a Genova 171 sanzioni nel weekend dalla polizia locale - lindaeciao : RT @testadecasso: in piena pandemia..nella città dove i casi stanno aumentando, e non poco niente mascherine! ( si, è di oggi la foto ) #pa… - stevebianconero : RT @testadecasso: in piena pandemia..nella città dove i casi stanno aumentando, e non poco niente mascherine! ( si, è di oggi la foto ) #pa… - angeleri_mauro : RT @testadecasso: in piena pandemia..nella città dove i casi stanno aumentando, e non poco niente mascherine! ( si, è di oggi la foto ) #pa… - aleessandroble1 : RT @testadecasso: in piena pandemia..nella città dove i casi stanno aumentando, e non poco niente mascherine! ( si, è di oggi la foto ) #pa… -