Dad | interrompevano le lezioni | tre giovani denunciati

(Di martedì 23 marzo 2021) Neanche con la Dad i professori possono stare tranquilli.tre studenti che infastidivano i docenti durante le. Bambino durante la Dad – immagini di repertorio (Getty Images)In ogni classe c’è qualcuno che dà fastidio, che crea problemi e non permette agli insegnanti di procedere bene nel proprio lavoro. Con gli studenti tutti a casa però, anche i cosiddetti guastatori si sono evoluti cercando di utilizzare la Dad a proprio vantaggio. Tre ragazzi, di cui uno minorenne, sono statidalla Polizia postale per aver più volte interrotte le. I, residenti nelle province di Milano e Messina, da mesi avevano creato una vera e propria rete per infastidire i docenti. I ragazzi facevano parte di alcuni gruppi di Telegram e Instagram che servivano ...

le lezioni di diverse scuole in Italia svolte in modalità Dad sulle piattaforme informatiche in videoconferenza. Dopo mesi di indagini sono stati individuati tre ragazzi, di cui uno minorenne.