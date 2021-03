Concorso Infermieri Estar Toscana, prova scritta e pratica dal 13 aprile: ecco le convocazioni (Di martedì 23 marzo 2021) Al via le prime fasi del Concorso Infermieri Estar Toscana unificato, indetto con la delibera n.1 del 07/01/2021. Il bando è stato pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 02/02/2021. L’indicazione “1 posto di collaboratore professionale – infermiere” nel titolo non deve trarre in inganno. Infatti la selezione, per titoli ed esami, porterà all’assunzione immediata di 1 infermiere all’AOU Careggi ma anche alla formazione di 11 graduatorie, dalle quali attingeranno le Aziende sanitarie e gli Enti della Regione in caso di necessità di personale infermiere. In particolare, 3 graduatorie verranno prodotte per ciascuna delle Aree Vaste della Toscana: Centro (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 marzo 2021) Al via le prime fasi delunificato, indetto con la delibera n.1 del 07/01/2021. Il bando è stato pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 02/02/2021. L’indicazione “1 posto di collaboratore professionale – infermiere” nel titolo non deve trarre in inganno. Infatti la selezione, per titoli ed esami, porterà all’assunzione immediata di 1 infermiere all’AOU Careggi ma anche alla formazione di 11 graduatorie, dalle quali attingeranno le Aziende sanitarie e gli Enti della Regione in caso di necessità di personale infermiere. In particolare, 3 graduatorie verranno prodotte per ciascuna delle Aree Vaste della: Centro (Azienda UslCentro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ...

