Ares Gate, Barbara D'Urso sentita in Procura a Roma come persona informata sui fatti (Di martedì 23 marzo 2021) Anche Barbara D'Urso è stata sentita dal pm Carlo Villani nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. Secondo quanto risulta a FQMagazine la conduttrice – che su Instagram ha postato alcune stories della sua "toccata e fuga" Romana – è stata ascoltata per un paio di ore nella mattinata di martedì 23 marzo in qualità di persona informata sui fatti, così come sono già stati ascoltati Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Francesco Testi e ancora Adua Del Vesco e Massimiliano Morra (proprio dalle conversazioni notturne dei due attori al Grande Fratello Vip sarebbe poi scaturita l'indagine). Il magistrato vuole fare chiarezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Ares Gate cecchi paone e l'accusa ad alberto tarallo: mi pare che tutti i giovani che hanno avuto successo... alessandro cecchi paone 1 Da www.liberoquotidiano.it A Non è l'Arena si parla ancora di Ares - gate e in studio da Massimo Giletti c'è Manuela Arcuri, attrice che del mondo di Alberto Tarallo è stata un pilastro: protagonista di tante fiction ...

Ares gate, faro sul fallimento dopo il suicidio di Losito. Eva Grimaldi sentita in procura a Roma ha confermato al pm le pressioni subite dagli attori della , da parte della società di produzione, e il ruolo centrale di . Ma l'inchiesta sulla morte di , il produttore e sceneggiatore che si è ...

L’Ares Gate spiegato in 10 punti Il Fatto Quotidiano L’Ares Gate spiegato in 10 punti - 4/5 Nel dicembre del 2020 il Tribunale Fallimentare di Roma ha decretato il fallimento della Ares causato da un debito di 1,5 milioni di euro, pretesti da tre creditori. «Una cifra molto bassa a fronte ...

alessandro cecchi paone 1 alessandro cecchi paone 1 Da www.liberoquotidiano.it A Non è l'Arena si parla ancora di Ares-gate e in studio da Massimo Giletti c'è Manuela Arcuri, attrice che del mondo di Alberto Tarallo è stata un ...

alessandro cecchi paone 1 Da www.liberoquotidiano.it A Non è l'Arena si parla ancora die in studio da Massimo Giletti c'è Manuela Arcuri, attrice che del mondo di Alberto Tarallo è stata un pilastro: protagonista di tante fiction ...ha confermato al pm le pressioni subite dagli attori della , da parte della società di produzione, e il ruolo centrale di . Ma l'inchiesta sulla morte di , il produttore e sceneggiatore che si è ...Nel dicembre del 2020 il Tribunale Fallimentare di Roma ha decretato il fallimento della Ares causato da un debito di 1,5 milioni di euro, pretesti da tre creditori. «Una cifra molto bassa a fronte ...alessandro cecchi paone 1 Da www.liberoquotidiano.it A Non è l'Arena si parla ancora di Ares-gate e in studio da Massimo Giletti c'è Manuela Arcuri, attrice che del mondo di Alberto Tarallo è stata un ...