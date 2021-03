Vigorito: «Juve? La storia di Davide contro Golia non è solo una favola» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di “La politica nel pallone” parlato, su GR Parlamento. Ha commentato la vittoria di ieri sulla Juventus. “Allo Stadium è stato il miglior festeggiamento in 15 anni di presidenza. A Foggia è venuto il colpo della strega per tirarmi su e io a mia volta ho provato a tirarlo su mentre ridevamo insieme. Ci siamo guardati con gli occhi lucidi e umidi con la sensazione di aver fatto qualcosa di bello. Se non ho capito male erano 10 anni che la Juventus non perdeva in casa contro una neo promossa. Ci dà la soddisfazione di avere ogni tanto un po’ di sorrisi intorno a noi, ed è questo uno dei motivi per cui facciamo calcio. 4 punti su 6 contro i bianconeri? Deve accendere una riflessione: alcune squadre vengono accantonate ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente del Benevento, Oreste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di “La politica nel pallone” parlato, su GR Parlamento. Ha commentato la vittoria di ieri sullantus. “Allo Stadium è stato il miglior festeggiamento in 15 anni di presidenza. A Foggia è venuto il colpo della strega per tirarmi su e io a mia volta ho provato a tirarlo su mentre ridevamo insieme. Ci siamo guardati con gli occhi lucidi e umidi con la sensazione di aver fatto qualcosa di bello. Se non ho capito male erano 10 anni che lantus non perdeva in casauna neo promossa. Ci dà la soddisfazione di avere ogni tanto un po’ di sorrisi intorno a noi, ed è questo uno dei motivi per cui facciamo calcio. 4 punti su 6i bianconeri? Deve accendere una riflessione: alcune squadre vengono accantonate ...

