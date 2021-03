Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 11:10 (Di lunedì 22 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata da mare d’azione da Francesco Vitale in studio costante gli sport in acqua a causa della mancanza di dosi la soglia di somministrazioni vaccinale in Italia non potrà andare oltre 200.000 giorno anche in questa settimana ad aprile lei ma farà ispezioni Russia per lo sputnik ma il commissario ribadisce la priorità ai vaccini prodotti Unione Europea in Germania oggi vertice stato-regioni con la Merkel e ti spunta il coprifuoco notturno è un nuovo da 1 fino al 18 aprile nel mondo hanno superato quota 2 milioni 700mila decessi legati al covid vaccine su circolazione e salute tra limiti e responsabilità abbiamo sentito il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regoletutti escono dalla costituzione repubblicana diversi opinionisti si sono espressi Ad esempio in modo assimilante i rapporti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata da mare d’azione da Francesco Vitale in studio costante gli sport in acqua a causa della mancanza di dosi la soglia di somministrazioni vaccinale in Italia non potrà andare oltre 200.000 giorno anche in questa settimana ad aprile lei ma farà ispezioni Russia per lo sputnik ma il commissario ribadisce la priorità ai vaccini prodotti Unione Europea in Germania oggi vertice stato-regioni con la Merkel e ti spunta il coprifuoco notturno è un nuovo da 1 fino al 18 aprile nel mondo hanno superato quota 2 milioni 700mila decessi legati al covid vaccine su circolazione e salute tra limiti e responsabilità abbiamo sentito il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regoletutti escono dalla costituzione repubblicana diversi opinionisti si sono espressi Ad esempio in modo assimilante i rapporti ...

