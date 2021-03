Scanzi e vaccino, parla la Asl: “Procedura corretta, non c’è stata alcuna irregolarità” (Di lunedì 22 marzo 2021) “La Procedura si è svolta in modo corretto e non c’è stata alcuna irregolarità”. Così la Asl Toscana Sud Est chiude (definitivamente?) il caso Scanzi, finito nel mirino dei social per essersi sottoposto, nella giornata di venerdì, alla prima dose del vaccino AstraZeneca al Centro Affari di Arezzo. Era stato lo stesso Andrea Scanzi ad annunciarlo pochi giorni fa attraverso la propria pagina Facebook, spiegando di averlo fatto nel pieno rispetto delle regole e nel tentativo di mandare ai suoi oltre due milioni di follower un messaggio di fiducia nei confronti della scienza e di evitare, al contempo, che a fine giornata le dosi di vaccino potessero finire per essere sprecate, alla luce dell’ondata di paura che proprio in quei giorni aveva colpito ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Lasi è svolta in modo corretto e non c’è”. Così la Asl Toscana Sud Est chiude (definitivamente?) il caso, finito nel mirino dei social per essersi sottoposto, nella giornata di venerdì, alla prima dose delAstraZeneca al Centro Affari di Arezzo. Era stato lo stesso Andreaad annunciarlo pochi giorni fa attraverso la propria pagina Facebook, spiegando di averlo fatto nel pieno rispetto delle regole e nel tentativo di mandare ai suoi oltre due milioni di follower un messaggio di fiducia nei confronti della scienza e di evitare, al contempo, che a fine giornata le dosi dipotessero finire per essere sprecate, alla luce dell’ondata di paura che proprio in quei giorni aveva colpito ...

Advertising

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - lucianonobili : Un anno fa urlava “il #COVID19 è un banale raffreddore!” Poi ha cambiato idea. Al punto che mentre il Presidente… - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - Bbaldu : @tempoweb Morra, uno Scanzi che non ce l'ha fatta... La sfuriata di Nicola Morra per far vaccinare i suoceri. Figur… - AttilaAzureRive : RT @FBiasin: Dieci giorni di terrorismo sui drammatici effetti collaterali del #vaccino e poi si scopre che appena lo fai ti ritrovi in un… -