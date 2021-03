Nier | Automata per PC meglio su Xbox Game Pass che su Steam? I fan non ci stanno e parte il review bombing

(Di lunedì 22 marzo 2021) Da quanto è emerso,è migliore suPC che su. La versione per PC diche è stata lanciata sula scorsa settimana è un porting diBecome as Gods Edition, edizione lanciata suOne nel 2018 con il DLC inserito. Questo porting, gestito dallo sviluppatore QLOC, include una serie di miglioramenti, come un'impostazione video senza bordi, opzioni FidelityFX, HDR e texture dell'interfaccia utente upscalate a 4K. In un post su Facebook, QLOC ha affermato che questi miglioramenti sono stati apportati "su richiesta speciale di Platinums". Leggi altro...

Il 18 marzoha fatto il suo esordio su Xbox Game Pass per PC e Windows Store in un'edizione diversa da quella disponibile su Steam. Si tratta, infatti, di un porting della Become A God Edition, ...Però, proprio com'è successo consu PC , sembrerebbe anche che l'opera targata Tango Gameworks abbia ricevuto delle migliorie sostanziali rispetto alla versione acquistabile su Steam. ...Dopo le proteste della scorsa settimana, continua il review bombing su Steam nei confronti di NieR Automata e del publisher Square Enix.Four years after its release, the Steam edition of Nier Automata is facing a review bombing campaign from gamers demanding patches.