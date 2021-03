MotoGP: Marc Marquez non correrà in Qatar nelle prime due gare (Di lunedì 22 marzo 2021) Marc Marquez, slitta il rientro in MotoGP: non correrà le prime due gare in Qatar, vince la prudenza per il campione. Uno dei più grandi campioni della MotoGP degli ultimi anni, Marc Marquez, non correrà in Qatar per le prime due gare. I medici ritengono “prudente” e “necessario” non accelerare il suo rientro nei circuiti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021), slitta il rientro in: nonleduein, vince la prudenza per il campione. Uno dei più grandi campioni delladegli ultimi anni,, noninper ledue. I medici ritengono “prudente” e “necessario” non accelerare il suo rientro nei circuiti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - Affaritaliani : MotoGP, Marc Marquez salta il GP del Qatar. Honda: 'Prudenza' - diavolisempre : La motogp inizierà senza Marquez. Ancora ko. Forza Marc - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez assente al primo Gran Premio del 2021) è stato pubblicato sul sito del M… - ImpieriFilippo : RT @SkySportMotoGP: ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP… -