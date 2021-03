Mertens festeggia i 100 gol in Serie A: “Orgoglioso di questo traguardo. Sbrigati Lukaku!” (Di lunedì 22 marzo 2021) Attraverso un post sul profilo Twitter, Dries Mertens ha così festeggiato la doppietta di ieri contro la Roma che lo ha fatto salire a quota 100 gol segnati in Serie A, e che lo fanno diventare il primo calciatore belga a raggiungere tale traguardo: “Sono molto Orgoglioso di questo nuovo traguardo: cento gol in Serie A. Primo giocatore belga a raggiungere questo traguardo… Sbrigati Lukaku!”. Very proud of this new milestone: Serie A goals . First Belgian player to reach 100 goals… hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq — Dries Mertens (@dries Mertens14) March 22, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Attraverso un post sul profilo Twitter, Driesha cosìto la doppietta di ieri contro la Roma che lo ha fatto salire a quota 100 gol segnati inA, e che lo fanno diventare il primo calciatore belga a raggiungere tale: “Sono moltodinuovo: cento gol inA. Primo giocatore belga a raggiungere”. Very proud of this new milestone:A goals . First Belgian player to reach 100 goals… hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq — Dries(@dries14) March 22, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da ...

