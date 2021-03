Isola dei famosi: le naufraghe si scontrano (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi è la vera guerriera dell’Isola dei famosi targata Ilary Blasi? Chi tra le fanciulle naufragate a Cayo Cochinos si merita di avere l’immunità e, quindi, eviterà di andare in nomination e di rischiare di tornare a casa? Le bellezze Isolane si preparano con le loro divise rosse per la prova. L’immunità è femmina. Le naufraghe dell‘Isola dei famosi si contendono il biglietto per non essere nominate e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi è la vera guerriera dell’deitargata Ilary Blasi? Chi tra le fanciulle naufragate a Cayo Cochinos si merita di avere l’immunità e, quindi, eviterà di andare in nomination e di rischiare di tornare a casa? Le bellezzene si preparano con le loro divise rosse per la prova. L’immunità è femmina. Ledell‘deisi contendono il biglietto per non essere nominate e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - paolosarti69 : UK IS BEATIFUL UK IS FREE mentre da noi vogliono smontare la Costituzione nella rassegnazione del popolo bue tutt… - gemdechavez : RT @BITCHYFit: Oggi è il 22 e l'ultima clip sul sito dell'Isola dei Famosi risale al 19, dove c'era ancora Ferdinando... Come facciamo ad… -