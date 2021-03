Inter, la FIGC spinge per avere i “suoi” tre giocatori in Nazionale: la situazione (Di lunedì 22 marzo 2021) La FIGC si è mossa per trovare con l’Inter e l’ATS un compromesso in merito alla convocazione in Nazionale di Bastoni, Barella e Sensi Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la FIGC si è mossa per trovare con l’Inter e l’ATS un compromesso in merito alla convocazione in Nazionale di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. I tre giocatori sono sottoposi a isolamento sino al 31 marzo ma potrebbero lasciare Milano nella giornata di mercoledì, quando si concluderà la settimana dopo l’ultimo positivo nel gruppo squadra. Se questo scenario si concretizzasse, i tre salteranno il match con l’Irlanda del Nord di giovedì mentre saranno a disposizione per i successivi due impegni contro Bulgaria e Lituania. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Lasi è mossa per trovare con l’e l’ATS un compromesso in merito alla convocazione indi Bastoni, Barella e Sensi Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, lasi è mossa per trovare con l’e l’ATS un compromesso in merito alla convocazione indi Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. I tresono sottoposi a isolamento sino al 31 marzo ma potrebbero lasciare Milano nella giornata di mercoledì, quando si concluderà la settimana dopo l’ultimo positivo nel gruppo squadra. Se questo scenario si concretizzasse, i tre salteranno il match con l’Irlanda del Nord di giovedì mentre saranno a disposizione per i successivi due impegni contro Bulgaria e Lituania. Leggi su Calcionews24.com

