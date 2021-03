Insalata d’orzo con cetrioli | pomodorini e limone | una delizia light!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’che ti proponiamo oggi non solo è buona e leggera, ma fa anche bene alla salute. Soprattutto per il suo alto contenuto in fibre, che ne fa un piatto veramente indicato per chi ha problemi di transito intestinale o soffre di malattie del metabolismo (diabete e quant’altro) o “semplicemente” di sovrappeso. Protagonista del piatto è l’orzo, ma noi ci abbiamo aggiunto i pomodori datterini, centrioli e succo di. I primi sono davvero deliziosi: piccoli, pieni di sugo e di sapore, danno solo 20 calorie per etto di prodotto. Quanto alle olive, queste apportano 142 calorie per ogni cento grammi ma ne useremo davvero poche. Nel piatto compaiono anche i capperi, nonché menta e basilico fresco, che hanno rispettivamente proprietà disinfettanti e calmanti. Ma veniamo alla ricetta .con ...