Chi è Gianluca Tornese? Età, carriera e vita privata dell'ex pupo

Gianluca Tornese è un influencer divenuto noto in televisione qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. È nato l'11 marzo 1992 a Quarto, in provincia di Napoli. Nel 2015 è approdato a Uomini e Donne per corteggiare Valentina Dallari. È tornato in trasmissione due anni dopo per corteggiare Nilufar Addati, nessuna delle due volte è stato scelto. Per molto tempo Gianluca Tornese ha lavorato come modello per vari brand di moda. Ad oggi è un influencer molto noto e apprezzato su Instagram, dove collabora con noti marchi ed eventi. In passato l'ex corteggiatore ha lavorato anche in discoteca, lo abbiamo anche visto nel video della cantante Emiliana Cantone nella canzone Quando ...

